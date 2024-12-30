США виділили для України 3,4 млрд доларів бюджетної допомоги, - глава Мінфіну

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Єллен підкреслила, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні трохи більше 30 мільярдів доларів бюджетної допомоги. Більша частина цих коштів використовується для підтримки роботи уряду України.

"Успіх України відповідає основним національним інтересам Америки. Ми не повинні відступати в цих зусиллях", - зазначила міністр фінансів.

Вона уточнила, що пряма бюджетна допомога Україні від США здійснюється за умови реформ, які спрямовані на зміцнення правопорядку, підвищення прозорості та ефективності державних інститутів, а також активізацію зусиль по боротьбі з корупцією.