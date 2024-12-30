США виділили для України 3,4 млрд доларів бюджетної допомоги, - глава Мінфіну
Сполучені Штати Америки передають Україні 3,4 млрд доларів. Ці кошти призначені для підтримки українського бюджету.
Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Єллен підкреслила, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні трохи більше 30 мільярдів доларів бюджетної допомоги. Більша частина цих коштів використовується для підтримки роботи уряду України.
"Успіх України відповідає основним національним інтересам Америки. Ми не повинні відступати в цих зусиллях", - зазначила міністр фінансів.
Вона уточнила, що пряма бюджетна допомога Україні від США здійснюється за умови реформ, які спрямовані на зміцнення правопорядку, підвищення прозорості та ефективності державних інститутів, а також активізацію зусиль по боротьбі з корупцією.
Нова допомога від США
Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, президент США Джо Байден також оголосив, що його країна надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійде озброєння вартістю 2,5 млрд доларів.
Глава американської держави також уточнив, що зараз США доставляють в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки.
Також прем'єр України Денис Шмигаль зазначив, що США нададуть Україні 15 млрд доларів.
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