Україна загалом провела 3 етапи евакуації з Сектора Газа: скільки українців повернулись додому

Від початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом, Україна повернула додому з Сектора Газа 363 громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посольства України в Ізраїлі.
3 етапи евакуації відбулась в:
Загалом було евакуйовано 363 громадян України, серед яких:
7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.
Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.
На початку лютого прем'єр Ізраїля повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. Каїр, зі свого боку, пригрозив зупинити ключовий мирний договір із Тель-Авівом, якщо армія Ізраїля увійде до Рафаху.
Днями в Ізраїлі погрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадану.
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