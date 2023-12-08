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ГУР оприлюднило відео евакуації українських жінок та дітей з Сектору Газа

Сектор Газа, П'ятниця 08 грудня 2023 23:50
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ГУР оприлюднило відео евакуації українських жінок та дітей з Сектору Газа Фото: з Сектору Газа евакуювали чергову групу українців (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

За дорученням президента Володимира Зеленського 8 грудня 2023 року з Сектору Газа евакуйовано ще 39 громадян України - жінок та дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

Місію здійснили Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство закордонних справ України.

Успішна евакуація громадян із зони конфлікту стала можливою завдяки скоординованим та чітким діям співробітників української спецслужби та дипломатів.

Визначальними у реалізації рятувальної операції стали зусилля, докладені послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком.

Евакуація українців з Сектору Газа

Після вторгнення бойовиків радикального палестинського руху ХАМАС на територію Ізраїлю 7 жовтня, Тель-Авів розпочав масштабну військову операцію проти терористів.

Внаслідок бойових дій і часткової окупації анклаву ізраїльською армією ЦАХАЛ, регіон опинився в блокаді та піддався масштабним руйнуванням з великою кількістю жертв серед цивільних.

На початку листопада з Сектору Газа евакуювали першу групу українців. Відтоді евакуація не припинялася і триває дотепер.

Сьогодні, 8 грудня, президент Володимир Зеленський повідомив про плани евакуації з Сектору Газа майже 40 українців.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 1 грудня заявив, що на території палестинського анклаву можуть залишатися ще близько 500 українців.

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