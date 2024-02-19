В Ізраїлі пригрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадану
Ізраїль готовий розширити свою військову операцію на півдні Сектора Гази та здійснити наземний наступ до міста Рафах на кордоні з Єгиптом у разі, захоплені терористичним угрупованням ХАМАС заручники не повернуться додому до свята Рамадан у березні.
Про це заявив член військового кабінету Ізраїля Бенні Ганц повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
"Світ має знати, і лідери ХАМАСу повинні знати - якщо до Рамадану наші заручники не будуть вдома, бої триватимуть усюди, включаючи район Рафаху", - сказав він у промові перед лідерами американських євреїв в Єрусалимі.
Зазначимо, що священний для мусульман місяць Рамадан починається цього року 10 березня.
За словами колишнього начальника штабу ЦАХАЛу та міністра оборони, ізраїльські сили "зроблять це скоординовано, сприяючи евакуації цивільних осіб у діалозі з нашими американськими та єгипетськими партнерами, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення".
"Тим, хто каже, що ціна (наступу) занадто висока, я кажу це дуже чітко: у ХАМАС є вибір - вони можуть здатися, звільнити заручників, і громадяни Гази зможуть відсвяткувати священне свято Рамадан", - зазначив Ганц.
Війна Ізраїлю з угрупованням ХАМАС
Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.
Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, що триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що ціллю операції є цілковите знищення ХАМАС і звільнення заручників.
8 лютого Нетаньягу заявив, що цілковита перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.
12 лютого ізраїльські військові вдарили з повітря по місту Рафах. Згодом виявилося, що це була спецоперація, під час якої звільнили двох ізраїльських заручників ХАМАС.
Зазначимо також, що Єгипет погрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафаху.
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