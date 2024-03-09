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Україна загалом провела 3 етапи евакуації з Сектора Газа: скільки українців повернулись додому

Субота 09 березня 2024 11:12
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Україна загалом провела 3 етапи евакуації з Сектора Газа: скільки українців повернулись додому Фото: Україна провела 3 етапи евакуації з Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом, Україна повернула додому з Сектора Газа 363 громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посольства України в Ізраїлі.

3 етапи евакуації відбулась в:

Загалом було евакуйовано 363 громадян України, серед яких:

  • дітей - 141;
  • жінок - 135;
  • чоловіків - 87.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

На початку лютого прем'єр Ізраїля повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. Каїр, зі свого боку, пригрозив зупинити ключовий мирний договір із Тель-Авівом, якщо армія Ізраїля увійде до Рафаху.

Днями в Ізраїлі погрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадану.

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Ізраїль Сектор Газа
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