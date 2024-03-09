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Украина в целом провела 3 этапа эвакуации из Сектора Газа: сколько украинцев вернулись домой

Суббота 09 марта 2024 11:12
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Украина в целом провела 3 этапа эвакуации из Сектора Газа: сколько украинцев вернулись домой Фото: Украина провела 3 этапа эвакуации из Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала войны между Израилем и ХАМАСом, Украина вернула домой из Сектора Газа 363 граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу посольства Украины в Израиле.

3 этапа эвакуации состоялась в:

Всего было эвакуировано 363 граждан Украины, среди которых:

  • детей - 141;
  • женщин - 135;
  • мужчин - 87.

Война Израиля с ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат, а также похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

В начале февраля премьер Израиля сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге сектора Газа. Каир со своей стороны пригрозил прекратить ключевой мирный договор с Тель-Авивом, если армия Израиля войдет в Рафах.

На днях в Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников в Рамадан.

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Израиль Сектор Газа
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