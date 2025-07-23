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Україна проведе в Туреччині ще одну зустріч, без росіян, - джерело

Фото: Рустем Умєров, секретар РНБО та голова української делегації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Українська делегація вже прибула до Туреччини. Частина переговорної групи перебуває в Анкарі для окремої зустрічі з турецькою стороною.

Про це розповіло проінформоване джерело РБК-Україна.

За словами джерела, частина української делегації перебуває в Анкарі, інша ж - в Стамбулі, залежно від покладених завдань. 

Спочатку можуть відбутись переговори в Анкарі з турецькою стороною, без росіян. Вже після цього - в Стамбулі з російською делегацією.  

Третій раунд переговорів України та Росії: що відомо

Протягом останніх місяців Україна та Російська Федерація (РФ) провели вже два раунди переговорів. Третій - очікується вже сьогодні, 23 липня. Тим часом президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яку очолює секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров.

Як розповіло джерело РБК-Україна, українська сторона планує обговорити можливу зустріч президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна. Водночас у Кремлі стверджують, що їх зустріч можлива після узгодження проєктів меморандумів Києва та Москви.

Детальніше про те, чого очікувати від третього раунду переговорів - в коментарі РБК-Україна розповів політолог Максим Несвітайлов.

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