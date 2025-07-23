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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина проведет в Турции еще одну встречу, без россиян, - источник

Фото: Рустем Умеров, секретарь СНБО и глава украинской делегации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

Украинская делегация уже прибыла в Турцию. Часть переговорной группы находится в Анкаре для отдельной встречи с турецкой стороной.

Об этом рассказал проинформированный источник РБК-Украина.

По словам источника, часть украинской делегации находится в Анкаре, другая же - в Стамбуле, в зависимости от возложенных задач.

Сначала могут состояться переговоры в Анкаре с турецкой стороной, без россиян. Уже после этого - в Стамбуле с российской делегацией.

 

Третий раунд переговоров Украины и России: что известно

В течение последних месяцев Украина и Российская Федерация (РФ) провели уже два раунда переговоров. Третий - ожидается уже сегодня, 23 июля. Тем временем президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которую возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Как рассказал источник РБК-Украина, украинская сторона планирует обсудить возможную встречу президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. В то же время в Кремле утверждают, что их встреча возможна после согласования проектов меморандумов Киева и Москвы.

Подробнее о том, чего ожидать от третьего раунда переговоров - в комментарии РБК-Украина рассказал политолог Максим Несвитайлов.

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