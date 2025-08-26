Україна проти Ісландії: де і коли відбудеться домашній кваліфікації матч ЧС-2026

Деталі та розклад матчів

Як повідомили на офіційному сайті УЄФА, матч між збірними України та Ісландії відбудеться на стадіоні у Варшаві. Поєдинок пройде в рамках шостого туру кваліфікації. У першій грі, яка відбудеться 10 жовтня, команди зіграють на домашньому стадіоні Ісландії.

Збірна України розпочне свій шлях у відборі 5 вересня, коли прийме Францію у Вроцлаві. Усі три номінально домашні матчі в цій кваліфікації підопічні Сергія Реброва проведуть у Польщі. Після гри з Францією команда також прийматиме Азербайджан у Кракові.

Історія зустрічей

Останній раз Україна та Ісландія зустрічалися у фіналі плей-офф кваліфікації Євро-2024. Тоді "синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 2:1, а голи забивали Віктор Циганков та Михайло Мудрик.

Збірна України вперше зіграє номінально домашній матч у Варшаві. Раніше команда двічі зустрічалася з Польщею в цій столиці в гостьових поєдинках, зокрема здобувала перемогу 3:1 у відборі на чемпіонат світу 2014 року.

Україна змушена проводити домашні матчі за межами країни через повномасштабне вторгнення Росії та безпекові правила УЄФА, що унеможливлюють проведення ігор на території України.

Розклад матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2026

5 вересня. 21:45. Україна - Франція (Вроцлав, Польща)

21:45. Україна - Франція (Вроцлав, Польща) 9 вересня. 19:00. Азербайджан - Україна

19:00. Азербайджан - Україна 10 жовтня. 21:45. Ісландія - Україна

21:45. Ісландія - Україна 13 жовтня. 21:45. Україна - Азербайджан (Краків, Польща)

21:45. Україна - Азербайджан (Краків, Польща) 13 листопада. 21:45. Франція - Україна

21:45. Франція - Україна 16 листопада. 19:00. Україна - Ісландія (Варшава, Польща)

У кваліфікації чемпіонату світу 2026 року збірні поділені на 12 груп по чотири команди. Лише переможці груп напряму виходять до фінальної частини світової першості. Команди, що посядуть другі місця, змагатимуться у плей-офф за право виходу на турнір.