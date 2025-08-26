Україна проти Ісландії: де і коли відбудеться домашній кваліфікації матч ЧС-2026

Збірна України з футболу зіграє номінально домашній матч кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти Ісландії у Варшаві. Ця гра відбудеться 26 листопада і стане заключною для "синьо-жовтих" у першому раунді відбору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Як повідомили на офіційному сайті УЄФА, матч між збірними України та Ісландії відбудеться на стадіоні у Варшаві. Поєдинок пройде в рамках шостого туру кваліфікації. У першій грі, яка відбудеться 10 жовтня, команди зіграють на домашньому стадіоні Ісландії.
Збірна України розпочне свій шлях у відборі 5 вересня, коли прийме Францію у Вроцлаві. Усі три номінально домашні матчі в цій кваліфікації підопічні Сергія Реброва проведуть у Польщі. Після гри з Францією команда також прийматиме Азербайджан у Кракові.
Останній раз Україна та Ісландія зустрічалися у фіналі плей-офф кваліфікації Євро-2024. Тоді "синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 2:1, а голи забивали Віктор Циганков та Михайло Мудрик.
Збірна України вперше зіграє номінально домашній матч у Варшаві. Раніше команда двічі зустрічалася з Польщею в цій столиці в гостьових поєдинках, зокрема здобувала перемогу 3:1 у відборі на чемпіонат світу 2014 року.
Україна змушена проводити домашні матчі за межами країни через повномасштабне вторгнення Росії та безпекові правила УЄФА, що унеможливлюють проведення ігор на території України.
У кваліфікації чемпіонату світу 2026 року збірні поділені на 12 груп по чотири команди. Лише переможці груп напряму виходять до фінальної частини світової першості. Команди, що посядуть другі місця, змагатимуться у плей-офф за право виходу на турнір.
