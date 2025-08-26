ua en ru
Склад збірної України: хто зіграє проти Франції та Азербайджану у кваліфікації ЧС-2026

Вівторок 26 серпня 2025 10:51
Збірна України з футболу (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України визначилася із заявкою на перші матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026. Головний тренер Сергій Ребров викликав 25 гравців на вересневі поєдинки проти Франції та Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.

Ребров викликав нових гравців

До основного списку команди вперше потрапили два футболісти, які виступали на Євро-2025 у складі "молодіжки". Це 20-річний захисник "Динамо" Тарас Михавко та півзахисник "Шахтаря" Олег Очеретько.

Також до заявки збірної повернулися чотири гравці, які пропустили попередні матчі. Захисник "Евертона" Віталій Миколенко відновився після травми і знову приєднався до команди.

Півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк також повернувся у заявку, а нападники Артем Довбик із "Роми" та Владислав Ванат із "Динамо" отримали шанс знову виступити за національну команду.

Водночас у порівнянні з попередніми матчами національної команди, поза заявкою опинилися шість футболістів.

Це захисники Максим Таловєров, Владислав Дубінчак та Олександр Мартинюк, а також півзахисники Микола Михайленко, Владислав Кабаєв і Єгор Назарина.

Найбільше представництво в оновленому складі "синьо-жовтих" має донецький "Шахтар" - сім гравців.

Ще троє футболістів можуть дебютувати за головну команду країни. Півзахисник "Шахтаря" Артем Бондаренко тричі потрапляв у заявку, але досі не виходив на поле, а також шанс дебютувати отримають Тарас Михавко та Олег Очеретько.

Повний склад збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2026:

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі - "Шахтар"), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва - "Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія).

Півзахисники: Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі - "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва - "Полісся"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Микола Шапаренко ("Динамо"), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Артем Довбик ("Рома", Італія), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список: Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Євген Чеберко ("Коламбус Крю", США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі - "Динамо").

Розклад матчів збірної України

Україна розпочинає відбір на мундіаль 5 вересня домашнім матчем проти Франції, який відбудеться у польському Вроцлаві. Через чотири дні, 9 вересня, "синьо-жовті" зіграють на виїзді з Азербайджаном у Баку.

Крім Франції та Азербайджану, українська збірна в групі D також змагатиметься з Ісландією.

Повний розклад ігор збірної України у кваліфікації ЧС-2026:

  • 5 вересня. 21:45. Україна - Франція (Вроцлав, Польща)
  • 9 вересня. 19:00. Азербайджан - Україна
  • 10 жовтня. 21:45. Ісландія - Україна
  • 13 жовтня. 21:45. Україна - Азербайджан (Краків, Польща)
  • 13 листопада. 21:45. Франція - Україна
  • 16 листопада. 19:00. Україна - Ісландія (Варшава, Польща)

Раніше ми повідомляли де збірна України зіграє виїзний матч проти Франції у відборі на ЧС-2026.

Також читайте про шлях України до Чемпіонату світу-2026.

