ua ru
Пт, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна просить виключити РФ з міжнародної групи щодо протидії відмиванню грошей

Новость на русском →
П'ятниця 14 жовтня 2022 22:40
Україна просить виключити РФ з міжнародної групи щодо протидії відмиванню грошей Фото: Україна просить виключити РФ з міжнародної групи щодо протидії відмиванню грошей (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Україна просить виключити Росію з числа країн-членів міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави НБУ Андрія Пишного.

"Напередодні пленарної сесії FATF, яка відбудеться 18-21 жовтня, звернувся від імені Національного банку України з офіційним листом до FATF із закликом виключити російську федерацію з числа країн-членів FATF та включити її до "чорного списку FATF", - йдеться у повідомленні.

Пишний додав, що незважаючи на міжнародні санкції, РФ продовжує співпрацювати з юрисдикціями, включеними до "чорного списку FATF", а також із терористичними організаціями, порушує заборони фінансування тероризму та режим нерозповсюдження зброї масового ураження, створюючи в такий спосіб серйозні загрози безпеці та цілісності фінансовій системі світу.

"Ми мусимо й можемо зупинити агресора. Тому сьогодні Національний банк виступає з такою ініціативою, і я дуже сподіваюся на підтримку FATF", - додав Пишний.

FATF

Міжурядовий орган, метою роботи якого є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. Група відслідковує процеси імплементації таких заходів, вивчає способи і техніку відмивання грошей, розробляє превентивні та запобіжні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням грошей.Одним із напрямків діяльності FATF є визначення так званих некооперативних країн та територій і складання їх переліку, який називають "чорним списком".

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО.

Також Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у Росії режим терористичним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Звільнення Херсона наступного тижня? Наскільки реальним є такий сценарій
Звільнення Херсона наступного тижня? Наскільки реальним є такий сценарій
DAILY
"За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі