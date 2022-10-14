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Украина просит исключить РФ из международной группы по противодействию отмыванию денег

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Пятница 14 октября 2022 22:40
Украина просит исключить РФ из международной группы по противодействию отмыванию денег Фото: Украина просит исключить РФ из международной группы по противодействию отмыванию денег (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина просит исключить Россию из стран-членов международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного.

"В преддверии пленарной сессии FATF, которая состоится 18-21 октября, обратился от имени Национального банка Украины с официальным письмом к FATF с призывом исключить российскую федерацию из числа стран-членов FATF и включить ее в "черный список FATF", - говорится в сообщении.

Пышный добавил, что, несмотря на международные санкции, РФ продолжает сотрудничать с юрисдикциями, включенными в "черный список FATF", а также с террористическими организациями, нарушает запреты финансирования терроризма и режим нераспространения оружия массового поражения, создавая таким образом серьезные угрозы. системе мира.

"Мы должны и можем остановить агрессора. Поэтому сегодня Национальный банк выступает с такой инициативой, и я очень надеюсь на поддержку FATF", - добавил Пышный.

FATF

Межправительственный орган, целью работы которого является развитие и внедрение на международном уровне мер и стандартов по борьбе по отмыванию денег. Группа отслеживает процессы имплементации таких мероприятий, изучает способы и технику отмывания денег, разрабатывает превентивные и меры предосторожности, способствует общемировой имплементации стандартов борьбы с отмыванием денег. Одним из направлений деятельности FATF является определение так называемых некооперативных стран и территорий и составления их черным списком".

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из ЮНЕСКО.

Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей правящий в России режим террористическим.

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