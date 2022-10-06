Україна просить у США більше систем ППО через можливу активізацію обстрілів, - Politico

Україна вважає, що через крах росіян на фронті президент РФ Володимир Путін вирішить здійснити більше ракетних ударів по цивільній інфраструктурі українських міст.

"Сценарій ракетних ударів по інфраструктурі є ймовірним, адже Росія вже вдавалася до цього. Крім того, в РФ закінчується запас високоточних ракет, тому удари будуть усе більш неточними, а отже, руйнівними", - заявив представник Пентагону на умовах анонімності.

Але в той же час, Міноборони США вказує на велику площу України. Через це буде важко забезпечити повний захист від усіх небезпек із повітря. Мова йде від атак російських підводних човнів до бомбардувальників, які пролітають поблизу українського кордону.

"Україна досі змогла попередити більшість атак Росії, та ми можемо очікувати, що Росія збільшить ракетні атаки по критичній інфраструктурі України найближчими тижнями. Ми повинні надати всі ресурси, яких потребує Україна для захисту від ракетних ударів РФ", - заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен.