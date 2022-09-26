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NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО

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Київ, Понеділок 26 вересня 2022 10:38
NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО Фото: прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров уточнив заяву Володимира Зеленського про постачання ППО NASAMS. За його словами, глава держави в інтерв'ю CBS сказав, що Київ отримав лише згоду на постачання систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Никифорова в коментарі "Громадському".

Вчора на сайті CBS з'явилося інтерв'ю із президентом Володимиром Зеленським. У ньому український лідер заявив наступне: "Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену та Конгресу за те, що ми отримали NASAMS. Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо".

Однак сьогодні речник президента уточнив коментир глави держави. За його словами, Зеленський говорив про те, що ми поки що отримали лише згоду на передачу NASAMS.

Нагадаємо, що 16 вересня у Пентагоні оголосили про те, що Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплексів NASAMS .

Також раніше в Пентагоні заявляли, що Україна отримає нові системи ППО NASAMS протягом двох найближчих місяців.

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Володимир Зеленський ПВО
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NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
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