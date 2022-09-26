NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров уточнив заяву Володимира Зеленського про постачання ППО NASAMS. За його словами, глава держави в інтерв'ю CBS сказав, що Київ отримав лише згоду на постачання систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Никифорова в коментарі " Громадському ".

Вчора на сайті CBS з'явилося інтерв'ю із президентом Володимиром Зеленським. У ньому український лідер заявив наступне: "Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену та Конгресу за те, що ми отримали NASAMS. Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо".

Однак сьогодні речник президента уточнив коментир глави держави. За його словами, Зеленський говорив про те, що ми поки що отримали лише згоду на передачу NASAMS.