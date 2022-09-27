США нададуть Україні до 16 пускових установок NASAMS
США спочатку передадуть Україні дві батареї систем NASAMS, кожна з яких може мати до восьми пускових установок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.
"Нам буде передано спершу дві батареї. Батарея може мати до восьми пускових установок, а також командний пункт, радар, що буде бачити цілі. Батарея NASAMS - це фактично наш дивізіон, це до восьми пускових установок", - сказав він.
Так, спершу Україна отримає дві батареї, а далі необхідно буде зважати на потужності виробництва і робити всі кроки на дипломатичному фронті, щоб світ допомагав нам цими системами і надалі.
Ігнат також розповів, що перемовини щодо передачі Україні NASAMS розпочалися ще у перші дні повномасштабної війни, але рішення щодо таких поставок приймаються не швидко.
Що відомо про NASAMS
NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Ця система ППО створена для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих та середніх висотах.
NASAMS є спільною розробкою норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.
Характеристики NASAMS:
- Дальність ураження: від 2.5 до 40 км.
- Висота ураження: від 30 м до 16 км.
- Час реагування: 10 секунд.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від США зенітно-ракетні комплекси NASAMS, проте пізніше його прес-секретар Сергій Никифоров уточнив, що глава держави мав на увазі, що Київ отримав лише згоду на постачання систем.
У вересні повідомлялося, що Україна отримає дві системи NASAMS від США протягом двох місяців.
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