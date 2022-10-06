Украина просит у США больше систем ПВО из-за возможной активизации обстрелов, - Politico

Украина считает, что из-за краха россиян на фронте президент РФ Владимир Путин решит совершить больше ракетных ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов.

"Сценарий ракетных ударов по инфраструктуре вероятен, ведь Россия уже прибегала к этому. Кроме того, в РФ заканчивается запас высокоточных ракет, поэтому удары будут все более неточные, а следовательно, разрушительные", - заявил представитель Пентагона на условиях анонимности.

Но в то же время Минобороны США указывает на большую площадь Украины. Поэтому будет трудно обеспечить полную защиту от всех опасностей из воздуха. Речь идет от атак российских подлодок к бомбардировщикам, пролетающим вблизи украинской границы.

"Украина до сих пор смогла предотвратить большинство атак России, и мы можем ожидать, что Россия увеличит ракетные атаки по критической инфраструктуре Украины в ближайшие недели. Мы должны предоставить все ресурсы, которые нуждаются в Украине для защиты от ракетных ударов РФ", - заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.