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Украина просит у США больше систем ПВО из-за возможной активизации обстрелов, - Politico

Фото: Украина просит у США больше систем ПВО из-за возможной активизации обстрелов (defensie nl)
Автор: Дмитрий Браславский

Перед приближением зимы Украина изменила перечень необходимого оружия для получения в США. Теперь приоритетными становятся системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Украина считает, что из-за краха россиян на фронте президент РФ Владимир Путин решит совершить больше ракетных ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов.

"Сценарий ракетных ударов по инфраструктуре вероятен, ведь Россия уже прибегала к этому. Кроме того, в РФ заканчивается запас высокоточных ракет, поэтому удары будут все более неточные, а следовательно, разрушительные", - заявил представитель Пентагона на условиях анонимности.

Но в то же время Минобороны США указывает на большую площадь Украины. Поэтому будет трудно обеспечить полную защиту от всех опасностей из воздуха. Речь идет от атак российских подлодок к бомбардировщикам, пролетающим вблизи украинской границы.

"Украина до сих пор смогла предотвратить большинство атак России, и мы можем ожидать, что Россия увеличит ракетные атаки по критической инфраструктуре Украины в ближайшие недели. Мы должны предоставить все ресурсы, которые нуждаются в Украине для защиты от ракетных ударов РФ", - заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Напомним, что США предоставят Украине 16 пусковых установок NASAMS.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS, однако позже его пресс-секретарь Сергей Никифоров уточнил, что глава государства имел в виду, что Киев получил только согласие на поставку систем .

В сентябре сообщалось, что Украина получит две системы NASAMS от США в течение двух месяцев.

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