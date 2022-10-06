Україна просить ЄС продовжити термін дії скасування всіх мит та квот на експорт

У четвер, 6 жовтня, депутати підтримали "Постанову про Звернення Верховної Ради України до Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу щодо поглиблення економічної співпраці та продовження дії тимчасових заходів з лібералізації торгівлі".

"Парламент звернувся до Європейського Союзу щодо продовження дії тимчасових заходів з постачання українських товарів (скасовано мита і квоти на експорт)", - йдеться у повідомленні.

Україна просить продовжити ці дії до завершення переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

"Відповідний пільговий період був нам наданий лише на рік і тому дуже важливо його продовжити", - додав депутат.

Раніше Європейський Союз офіційно вже скасовував усі мита і збори з українського експорту, що спрямовується на європейський ринок. Це має допоможе відновленню українського бізнесу, який постраждав унаслідок російської агресії.