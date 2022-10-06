Україна просить ЄС продовжити термін дії скасування всіх мит та квот на експорт

Народні депутати України підтримали постанову щодо продовження дій по скасуванню всіх мит та квот на експорт. Для цього планується звернутись до Європейського союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку народного депутата України Ярослава Железняка.
У четвер, 6 жовтня, депутати підтримали "Постанову про Звернення Верховної Ради України до Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу щодо поглиблення економічної співпраці та продовження дії тимчасових заходів з лібералізації торгівлі".
"Парламент звернувся до Європейського Союзу щодо продовження дії тимчасових заходів з постачання українських товарів (скасовано мита і квоти на експорт)", - йдеться у повідомленні.
Україна просить продовжити ці дії до завершення переговорів щодо членства України у Євросоюзі.
"Відповідний пільговий період був нам наданий лише на рік і тому дуже важливо його продовжити", - додав депутат.
Раніше Європейський Союз офіційно вже скасовував усі мита і збори з українського експорту, що спрямовується на європейський ринок. Це має допоможе відновленню українського бізнесу, який постраждав унаслідок російської агресії.
Нагадаємо, що у червні ЄС на рік скасував усі мита і збори для українського експорту.
Раніше ми повідомляли, Рада Євросоюзу затвердила тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо певних українських товарів. Так, на один рік призупиняються всі імпортні мита і квоти ЄС на експорт з України.
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