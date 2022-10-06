Украина просит ЕС продлить термин действия отмены всех пошлин и квот на экспорт

В четверг, 6 октября, депутаты поддержали "Постановление об Обращении Верховной Рады Украины в Европейский парламент и Совет Европейского Союза об углублении экономического сотрудничества и продолжении действия временных мер по либерализации торговли".

"Парламент обратился в Европейский Союз о продолжении действия временных мер по поставке украинских товаров (отменены пошлины и квоты на экспорт)", - говорится в сообщении.

Украина просит продолжить эти действия до завершения переговоров по членству Украины в Евросоюзе.

"Соответствующий льготный период был нам предоставлен только на год и поэтому очень важно его продлить", - добавил депутат.

Ранее Европейский Союз официально уже отменял все пошлины и сборы с украинского экспорта, направляемого на европейский рынок. Это должно помочь возобновлению украинского бизнеса, пострадавшего в результате российской агрессии.