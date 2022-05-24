ru ua
Вт, 24 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На год. ЕС отменил пошлины на экспорт из Украины

Новина українською →
Брюссель, Вторник 24 мая 2022 15:42
На год. ЕС отменил пошлины на экспорт из Украины Фото: ЕС отменил пошлины на экспорт из Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Совет Евросоюза утвердил временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении определенных украинских товаров. Так, на один год приостанавливаются все импортные пошлины и квоты ЕС на экспорт из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В Евросовете подчеркнули, что благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины.

"Это значит, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский союз не будет платиться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", - говорится в заявлении.

Решение Совета ЕС приостанавливает:

  • все тарифы согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, установленные глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли (ПВЗСТ), которые еще не были либерализированы. Приостановка включает, в частности: промышленную продукцию, подлежащую постепенной отмене до конца 2022 года, фрукты и овощи, подлежащие системе входных цен, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, подлежащие тарифным квотам,
  • взыскание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины,
  • применение общих правил импорта по импорту происхождением из Украины.

Ранее Канада отменила действие приказа о введении антидемпинговых пошлин в размере 77% на металлургическую продукцию из Украины.

Кроме того, премьер канады Джастин Трюдо объявил об отмене на год всех торговых пошлин на товары украинских производителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Совет Европы Украина
NEWS
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
DAILY
До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины