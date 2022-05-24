На год. ЕС отменил пошлины на экспорт из Украины

Совет Евросоюза утвердил временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении определенных украинских товаров. Так, на один год приостанавливаются все импортные пошлины и квоты ЕС на экспорт из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС .

"Это значит, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский союз не будет платиться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", - говорится в заявлении.

В Евросовете подчеркнули, что б лагодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины.

Ранее Канада отменила действие приказа о введении антидемпинговых пошлин в размере 77% на металлургическую продукцию из Украины.

Кроме того, премьер канады Джастин Трюдо объявил об отмене на год всех торговых пошлин на товары украинских производителей.

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