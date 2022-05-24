На год. ЕС отменил пошлины на экспорт из Украины
Совет Евросоюза утвердил временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении определенных украинских товаров. Так, на один год приостанавливаются все импортные пошлины и квоты ЕС на экспорт из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
В Евросовете подчеркнули, что благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины.
"Это значит, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский союз не будет платиться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", - говорится в заявлении.
Решение Совета ЕС приостанавливает:
- все тарифы согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, установленные глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли (ПВЗСТ), которые еще не были либерализированы. Приостановка включает, в частности: промышленную продукцию, подлежащую постепенной отмене до конца 2022 года, фрукты и овощи, подлежащие системе входных цен, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, подлежащие тарифным квотам,
- взыскание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины,
- применение общих правил импорта по импорту происхождением из Украины.
Ранее Канада отменила действие приказа о введении антидемпинговых пошлин в размере 77% на металлургическую продукцию из Украины.
Кроме того, премьер канады Джастин Трюдо объявил об отмене на год всех торговых пошлин на товары украинских производителей.
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