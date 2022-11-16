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Україна просить доступу до місця вибуху у Польщі та виступає за подальше розслідування

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна закликає партнерів надати дані, на основі яких дійшли до висновку про те, що на території Польщі впала ракета української ППО. Країна також просить доступу до місця інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО за результатами проведення Ставки верховного головнокомандувача.

Україна виступає за спільне з партнерами подальше детальну вивчення інциденту з падінням ракети у Польщі та готова передати партнерам наявні докази російського сліду.

"Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО. Крім того, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України", - сказано в ньому.

Україна залишається повністю відкритою до всебічного вивчення ситуації та узгодження висновків на основі всього комплексу наявних даних.

"Лише Росія та її ракетний терор винні у тому, що сталося. У зв’язку з цим нагадуємо, що убезпечити регіон Центральної Європи від російських ракет можна лише шляхом розбудови дієвого повітряного щита над територією України", - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора на території Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей. Польські ЗМІ заявили, що, ймовірно, ракети були російськими.

Президент Польщу Анжей Дуда зазначив, що могла впасти ракета української ППО. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Тим часом Повітряні сили України готові сприяти розслідуванню інциденту з падінням ракети у Польщі.

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РНБОПольщаОлексій Данілов