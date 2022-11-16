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Повітряні сили України сприятимуть розслідуванню падіння ракети у Польщі, - Ігнат

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Середа 16 листопада 2022 13:47
Повітряні сили України сприятимуть розслідуванню падіння ракети у Польщі, - Ігнат Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Повітряні сили України готові максимально сприяти розслідуванню інциденту з падінням ракет у Польщі 16 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі "24 канали".

"Йде відповідне розслідування. Повітряні сили сприятимуть максимально, будуть і фахівці залучені, якщо потрібно, і надамо певні матеріали", - наголосив він.

Ігнат нагадав, що це не перший інцидент із російськими ракетами, нещодавно в Молдові впав снаряд, яким РФ намагалася атакувати Україну.

"Російські ракети, що атакували Україну, летіли через повітряний простір суверенної республіки Молдова, були збиті нашою ППО, перелетівши український кордон із Молдовою та впали на молдавській території", - додав він.

Ігнат підкреслив, що на місці інциденту працюють відповідні комісії та групи, які ідентифікуватимуть та визначатимуть тип ракети.

Нагадаємо, що вчорана території Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей. Польські ЗМІ заявили, що ракети, ймовірно, були російськими.

Детальніше про те, що відбувається в Польщі і як на це реагує НАТО, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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