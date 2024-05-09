Україна просила більше підтримки, а не введення військ НАТО, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив твердження про те, що Північно-атлантичний альянс не планує введення військ в Україну, й Київ із таким проханням навіть не звертався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське інформагентство ANSA .

Питання оборонної допомоги

Генсек блоку наголосив, що влада України просила про збільшення підтримки з боку країн-партнерів та союзників. Оборонна допомога від країн умовного Заходу має сприяти ЗСУ ефективніше протистояти російській широкомасштабній агресії, зокрема масованим обстрілам.

У цьому контексті Столтенберг відзначив рішення уряду Італії щодо постачання Україні системи протиповітряної оборони Samp-T спільно з Францією.

Відправлення військ

В інтерв'ю ANSA генсек НАТО, який перед тим провів переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні в Палаццо Кіджі, висловився щодо ініціативи французького президента Еммануель Макрон, який раніше не виключив можливості відправлення в Україну західні війська.

"НАТО не має наміру розгортати сили в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили військ НАТО, вони просили більше підтримки", - наголосив Столтенберг.

Ситуація на фронті в Україні

Також він зауважив, що в Україні "ситуація на полі бою дуже складна".

"Я відвідав Київ минулого тижня, і вони повідомили мені про виклики, з якими вони стикаються: Росія завоювала позиції, і є ризик, що вона здобуде подальші позиції. Це не велика територія, але щоб все це зупинити, щоб українці змогли захищатися, їм потрібно надіслати боєприпаси, їм потрібна зброя", - пояснює генсек НАТО потребу ЗСУ у посиленні оборонної підтримки з боку Заходу.

"Не виконали те, що обіцяли"

Столтенберг додав, що однією з причин, чому російським окупантам вдалося в останні місяці просунутися та захопити більше території, є "те, що ми не виконали те, що обіцяли".

За його словами, США знадобилося шість місяців, щоб узгодити новий пакет допомоги Україні, або щодо питання про обіцяний мільйон снарядів з Європи - українській стороні було передано набагато менше.

"Але зараз все змінюється", - сказав Столтенберг.

Щодо можливості переговорів

Він також висловив думку, що зараз "дуже важко вести змістовний діалог з Росією" щодо припинення агресії проти України.

"Ми хотіли б, щоб вони припинили нападати на іншу країну. Однак поки що ми не бачили справжньої готовності російської сторони брати участь у серйозних мирних переговорах, оскільки Путін вірить, що він може перемогти" - розповів Столтенберг.

Генсек НАТО впевнений, що єдиний спосіб переконати російського диктатора у тому, що йому потрібно "сісти і вести переговори" - продемонструвати на полі бою, що він не переможе.

"І єдиний спосіб досягти цього - надати Україні військову підтримку", - констатує Столтенберг.

Позиція НАТО щодо можливості введення військ в Україну

Нагадаємо, після того, як наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні, таке висловлювання викликало дискусії серед союзників України.

Зазначимо, що натомість генсек Північно-атлантичного альянсу вже неодноразово заявляв, що блок не має наміру вводити війська в Україну. Столтенберг наприкінці зими зазначив, що планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає.

Також 4 квітня у Брюсселі генсек НАТО наголошував, що і відповідного запиту з боку Києва не було.