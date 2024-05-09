Украина просила больше поддержки, а не ввода войск НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил утверждение о том, что Североатлантический альянс не планирует ввод войск в Украину, и Киев с такой просьбой даже не обращался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское информагентство ANSA .

Вопросы оборонной помощи

Генсек блока подчеркнул, что власти Украины просили об увеличении поддержки со стороны стран-партнеров и союзников. Оборонная помощь от стран условного Запада должна способствовать ВСУ более эффективно противостоять российской широкомасштабной агрессии, в частности массированным обстрелам.

В этом контексте Столтенберг отметил решение правительства Италии о поставках Украине системы противовоздушной обороны Samp-T совместно с Францией.

Отправка войск

В интервью ANSA генсек НАТО, перед тем проведший переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Палаццо Киджи, высказался относительно инициативы французского президента Эммануэль Макрон, ранее не исключившего возможности отправки в Украину западных войск.

"НАТО не намерено разворачивать силы в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили войск НАТО, они просили больше поддержки", - подчеркнул Столтенберг.

Ситуация на фронте в Украине

Также он отметил, что в Украине "ситуация на поле боя очень сложная".

"Я посетил Киев на прошлой неделе, и они сообщили мне о вызовах, с которыми они сталкиваются: Россия захватила позиции, и есть риск, что она получит дальнейшие позиции. Это не большая территория, но чтобы все это остановить, чтобы украинцы смогли защищаться, им нужно отправить боеприпасы, им нужно оружие", - объясняет генсек НАТО потребность ВСУ в усилении оборонной поддержки со стороны Запада.

"Не выполнили то, что обещали"

Столтенберг добавил, что одной из причин, почему российским оккупантам удалось в последние месяцы продвинуться и захватить больше территории, является "то, что мы не выполнили то, что обещали".

По его словам, США понадобилось шесть месяцев, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине, или в вопросе об обещанном миллионе снарядов из Европы - украинской стороне было передано гораздо меньше.

"Но сейчас все меняется", - сказал Столтенберг.

О возможности переговоров

Он также выразил мнение, что сейчас "очень тяжело вести содержательный диалог с Россией" о прекращении агрессии против Украины.

"Мы хотели бы, чтобы они перестали нападать на другую страну. Однако пока мы не видели настоящей готовности российской стороны участвовать в серьезных мирных переговорах, поскольку Путин верит, что он может победить", - рассказал Столтенберг.

Генсек НАТО уверен, что единственный способ убедить российского диктатора в том, что ему нужно "сесть и вести переговоры" - продемонстрировать на поле боя, что он не победит.

"И единственный способ достичь этого - оказать Украине военную поддержку", - констатирует Столтенберг.

Позиция НАТО о возможности ввода войск в Украину

Напомним, после того, как в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине, такое высказывание вызвало дискуссии среди союзников Украины.

Отметим, что генсек Североатлантического альянса уже неоднократно заявлял, что блок не намерен вводить войска в Украину. Столтенберг в конце зимы отметил, что планов размещения боевых войск НАТО на территории Украины нет.

Также 4 апреля в Брюсселе генсек НАТО отмечал, что и соответствующего запроса со стороны Киева не было.