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Відправлення військ НАТО в Україну: Столтенберг зробив заяву

Вівторок 27 лютого 2024 12:43
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Відправлення військ НАТО в Україну: Столтенберг зробив заяву Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Північноатлантичний альянс не планує відправляти бойові війська в Україну на тлі повідомлень про те, що деякі західні країни розглядають можливість введення військ у країну.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Ми робимо це з 2014 року й активізувалися після повномасштабного вторгнення. Але планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає", - заявив він.

Ідея відправлення солдатів НАТО в Україну

Напередодні в Парижі відбулася зустріч європейських лідерів з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона, на якій обговорювали подальшу підтримку України.

Після зустрічі Макрон не виключив , що НАТО запровадить війська для допомоги Україні, але поки що консенсусу з цього питання немає.

Крім цього, прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь не виключив можливості відправки військових до України.

Крім того, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав неактуальним питання введення військ альянсу в Україну.

Детальніше про ініціативу щодо відправлення військ НАТО до України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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