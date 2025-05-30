Україна пропустить виплату боргів ще на 665 млн доларів: чи є загроза дефолту

Наступна сума виплати за державними деривативами становить понад 665 млн доларів. Однак ці виплати поки не проводитимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства фінансів України.

Сьогодні на Ірландській фондовій біржі Мінфін України оприлюднив заяву, в якій підтверджується, що згідно з розрахунками станом на 30 квітня 2025 року сума платежу за державними деривативами, що підлягає сплаті 2 червня 2025 року, становить 665 млн 453 тисяч 507,60 доларів.

Однак Україна нагадала власникам Державних деривативів, що відповідно до рішення уряду від 27 серпня 2024 року діє мораторій на виплати за цими інструментами, який залишатиметься чинним до завершення процесу їх реструктуризації.

У серпні 2024 року з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт, що означає, що згідно настання дефолту за одним борговим зобов'язанням автоматично не призводитиме до дефолту за іншим.

"Це означає, що дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов'язаннями по облігаціях зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави", - пояснили в Мінфіні.

Мораторій на платежі за державними деривативами є частиною ширшої стратегії України, оголошеної в серпні 2024 року під час реструктуризації державного боргу.

В міністерстві пояснили, що ця стратегія передбачає справедливе та рівноправне ставлення до всіх кредиторських вимог у межах периметру реструктуризації, з метою відновлення боргової стійкості в рамках Програми МВФ.

"Україна залишається відданою конструктивному діалогу з усіма зацікавленими сторонами та продовжує консультації задля досягнення справедливої та комплексної реструктуризації державних деривативів, яка забезпечить довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни", - додали в відомстві.