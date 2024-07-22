Україна домовилася з кредиторами про відстрочку виплат за зовнішнім боргом

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram .

"Відновлюємо боргову стійкість. Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України", - написав він.

За його словами, це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд доларів на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд доларів до 2033 року.

Умови реструктуризації

За даними прес-служби Мінфіну, угода про реструктуризацію облігацій передбачатиме, що існуючі єврооблігації на суму 23,4 млрд доларів в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму 1,172 мільярда доларів відбудеться у 2029 році. Без реструктуризації, основна сума боргу в розмірі 9,381 мільярда доларів (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

Згідно досягнутим домовленостям, будуть випущені нові єврооблігації: чотири серії Облігацій A з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036 роках та чотири серії Облігацій B з погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036 роках.

Купонні платежі Облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках, 4,5% у 2026 - першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027-2033 років, та 7,75% починаючи з 2034 року і надалі.

Купонні платежі Облігацій B: відсутні до другої половини 2027 року, далі 3% з другого півріччя 2027 року до 2033 року, і підвищення до 7,75% з 2034 року і надалі.

Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, "завершення цієї угоди про реструктуризацію створить умови для якнайшвидшого повернення України на міжнародний ринок капіталу, коли ситуація з безпекою стабілізується, щоб фінансувати швидке відновлення та реконструкцію нашої країни".