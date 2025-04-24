Україна відмовилася платити за облігаціями 2015 року: цього світу більше не існує
Україна і група кредиторів на чолі з хедж-фондами не змогли домовитися про умови реструктуризації заборгованості на суму 2,6 млрд доларів. Ці ВВП-варанти прив'язані до економічного зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду на Лондонській біржі.
"Україна вказала, що не може прийняти пропозицію власників ВВП-варантів і відмовилася робити будь-які подальші пропозиції", - йдеться в заяві уряду.
Однак в уряді заявили, що мають намір "продовжити взаємодію" з утримувачами боргу і розглянуть "усі доступні варіанти" реструктуризації боргу, що є умовою програми з МВФ.
ВВП-варанти
ВВП-варанти гарантують інвесторам винагороду, коли реальне економічне зростання перевищить 3% на рік. Платіж у розмірі понад 500 мільйонів доларів має бути здійснений 31 травня і пов'язаний зі зростанням у 2023 році на 5,5%.
Україна випустила ВВП-варанти на суму 2,6 млрд доларів - цінні папери з фіксованим доходом, прив'язані до темпів економічного зростання, - щоб пом'якшити реструктуризацію свого боргу в 2015 році після окупації Криму Росією.
Цінні папери, термін погашення яких настає у 2041 році, не були включені до минулорічної угоди з реструктуризації боргу України на суму 20 мільярдів доларів.
"ВВП-варанти були розроблені для світу, якого більше не існує", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко у своїй заяві після зриву переговорів,
Він додав, що скромне відновлення економіки країни не допомогло виправити майже 30-відсотковий спад, викликаний повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році.
"Ці фінансові інструменти не повинні стати перешкодою на шляху нашого відновлення", - додав він.
Реструктуризація боргу
Нагадаємо, 2024 року Україна домовилася з приватними кредиторами про відтермінування виплат за зовнішнім боргом і скорочення суми.
Реструктуризація призвела до того, що міжнародні агентства знизили рейтинги України до рівня "обмежений дефолт".
Цей рейтинг зараз ніяк не впливає на Україну, оскільки Київ поки що не планує виходити на ринок для залучення комерційного боргу. Усе фінансування бюджетного дефіциту йде через офіційні канали урядів і міжнародних фінансових організацій.
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