Украина пропустит выплату долгов еще на 665 млн долларов: есть ли угроза дефолта
Следующая сумма выплаты по государственным деривативам составляет более 665 млн долларов. Однако эти выплаты пока не будут проводиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства финансов Украины.
Сегодня на Ирландской фондовой бирже Минфин Украины обнародовал заявление, в котором подтверждается, что согласно расчетам по состоянию на 30 апреля 2025 года сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня 2025 года, составляет 665 млн 453 тысяч 507,60 долларов.
Однако Украина напомнила владельцам Государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации.
В августе 2024 года из условий государственных деривативов было изъято положение о кросс-дефолте, что означает, что согласно наступления дефолта по одному долговому обязательству автоматически не будет приводить к дефолту по другому.
"Это означает, что соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не приводит к кросс-дефолту по обязательствам по облигациям внешнего государственного займа и не создает угрозы для финансовой стабильности государства", - пояснили в Минфине.
Мораторий на платежи по государственным деривативам является частью более широкой стратегии Украины, объявленной в августе 2024 года во время реструктуризации государственного долга.
В министерстве пояснили, что эта стратегия предусматривает справедливое и равноправное отношение ко всем кредиторским требованиям в пределах периметра реструктуризации, с целью восстановления долговой устойчивости в рамках Программы МВФ.
"Украина остается преданной конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами и продолжает консультации для достижения справедливой и комплексной реструктуризации государственных деривативов, которая обеспечит долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для восстановления и восстановления страны", - добавили в ведомстве.
Напомним, что в прошлом году Киев достиг договоренностей с Комитетом владельцев украинских еврооблигаций об отсрочке выплат по внешнему долгу.
Это был важный шаг, который должен позволить Украине сэкономить 11,4 млрд долларов на обслуживании долга за три года и 22,75 млрд долларов - до 2033 года.
Также в апреле Украина отказалась платить по облигациям 2015 года.
В свое время - после оккупации Крыма - государство выпустило специальные бумаги на 2,6 млрд долларов, так называемые ВВП-варранты. Их выпустили как часть реструктуризации долга.
По условиям, если экономика Украины растет более чем на 3% в год, инвесторы должны получить дополнительную выплату.
Кроме того, как писало РБК-Украина в прошлом месяце Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации выплат на 2,6 млрд долларов. Переговоры проходили в период с 15 по 23 апреля.
Подробнее о том, что это за долг и почему кредиторы не пошли навстречу Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.
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