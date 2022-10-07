Україна просить ATACMS, але у США є питання щодо ударів по Криму, - WSJ

Україна не полишає спроб переконати США, що їй потрібно передати балістичні ракети ATACMS. Проте США поки не погодилися озброїти ЗСУ такими ракетами через питання щодо ударів по окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

"Українські офіційні особи продовжують свої заклики щодо надання більшої кількості озброєнь, у тому числі передових систем, таких як система тактичних ракет армії США або ATACMS", - заявили представники Конгресу та США.

Ці ракети великої дальності частково призначені для завдання ударів по Криму, який Росія використовує як базу для запуску безпілотників іранського виробництва. Президент США Джо Байден досі відмовлявся надати Україні ATACMS, яка б здатна проникати вглиб території Росії.

"Причиною, через яку ми не даємо їм цю зброю, є розбіжності щодо завдання ударів по цілям у Криму", - заявив представник Конгресу.

Військовий аташе України у Вашингтоні генерал-майор Борис Кременецький заявив у четвер, що Росія переважно використовує надані Іраном безпілотники для атак на громадянську інфраструктуру. Він додав, що Україна використовує системи ППО, щоб пом'якшити загрозу, але також прагне атакувати об'єкти, з яких літають та керуються безпілотники.

"Ми шукаємо ракети великої дальності для HIMARS. Нам потрібно вразити кілька цілей на окупованій українській території", - заявив аташе.

Офіційні особи США стверджують, що ракети більшої дальності не потрібні для нинішньої війни України, і вважають, що Москва побачить у цьому ескалацію, коли вище керівництво Росії порушило питання про використання ядерного арсеналу країни.

Lockheed Martin в даний час виробляє близько 400 ракет ATACMS на рік і, за словами людей, знайомих з виробництвом ракет, може збільшити виробництво до 500. Більшість ракет виробляється для закордонних військових продажів. Тайвань, наприклад, має намір отримати десятки ATACMS.

"ATACMS дасть українцям можливість зробити Крим непридатним для російського Чорноморського флоту, а також для російських ВПС та логістики у Криму. Це стане важливим кроком на шляху визволення Криму", - сказав генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес

ATACMS

Оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) призначений для ураження точкових цілей таких як командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади, розташовані в глибині оборони противника.

Для запуску ракети використовується модернізована пускова установка РСЗВ M270 та M142 HIMARS.

Крім того, ATACMS може працювати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби. Комплекс має ракету MGM-140B, яка являє собою оперативно-тактичну ракету зі збільшеною до 300 км дальністю польоту.