У Зеленського просять ATACMS і танки через "референдуми" на окупованих територіях
В Україні закликають надати сучасні бойові танки та ракети ATACMS через бажання росіян провести "референдуми" на окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови ОП Михайла Подоляка.
"Світова спільнота має негайно та жорстко відреагувати на спробу анексії території України, посиливши допомогу зброєю та запровадивши нові економічні секторальні санкції щодо Росії", - заявив Подоляк.
Він заявив, що настав час надати сучасні танки та далекобійні ракети ATACMS для України.
Оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) призначений для ураження точкових цілей таких як командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади, розташовані в глибині оборони противника.
Для запуску ракети використовується модернізована пускова установка РСЗВ M270 та M142 HIMARS.
Крім того, ATACMS може працювати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби. Комплекс має ракету MGM-140B, яка являє собою оперативно-тактичну ракету зі збільшеною до 300 км дальністю польоту.
Нагадаємо, що Україна запросила у США ракети ATACMS для продовження наступу у 2023 році.
Проте США поки не схильні передавати Україні ракети ATACMS.
Раніше, у Пентагоні назвали передумову для надання Україні сучасних танків.
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