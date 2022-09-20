Фото: У Зеленського просять ATACMS і танки через "референдуми" на окупованих територіях (army mil)

В Україні закликають надати сучасні бойові танки та ракети ATACMS через бажання росіян провести "референдуми" на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови ОП Михайла Подоляка.