Готові узгоджувати цілі для атак. Україна знову попросила надати ATACMS, - CNN

Україна звернулася до США з проханням передати ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, які будуть атакувати ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Український уряд пропонує США повну й постійну видимість переліків російських цілей, які планується уражати ATACMS. Це фактично дає Штатам можливість забороняти удари по території РФ", - йдеться у повідомленні.

Представник української сторони заявив, що вже описані конкретні цілі для атаки на окупованій території. За його словами, категорія цілей зрозумілі та не змінюються. Мова йде про логістичні шляхи, аеродроми, авіабази та склади зброї на півдні й сході України, включно з окупованим Кримом. Також такі ракети дозволили б Україні уражати місця запусків іранських дронів.

"У Білому домі вважають, що Україні достатньо систем залпового вогню HIMARS та варто зосередитися саме для них. Сам факт погодження ATACMS може вважатися Росією, як перетин червоних ліній, а також від них небагато користі та багато ризиків", - додали наостанок.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) призначений для ураження точкових цілей таких як командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади, розташовані в глибині оборони противника.

Для запуску ракети використовується модернізована пускова установка РСЗВ M270 та M142 HIMARS.

Крім того, ATACMS може працювати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби. Комплекс має ракету MGM-140B, яка являє собою оперативно-тактичну ракету зі збільшеною до 300 км дальністю польоту.