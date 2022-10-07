Украина просит ATACMS, но у США есть вопросы касательно ударов по Крыму, - WSJ

Украина не оставляет попыток убедить США в том, что ей нужно передать баллистические ракеты ATACMS. Однако США пока не согласились вооружить ВСУ такими ракетами из-за вопросов ударов по оккупированному Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

"Украинские официальные лица продолжают свои призывы о предоставлении большего количества вооружений, в том числе передовых систем, таких как система тактических ракет армии США или ATACMS", - заявили представители Конгресса и США.

Эти ракеты большой дальности частично предназначены для нанесения ударов по Крыму, который Россия использует в качестве базы для запуска беспилотников иранского производства. Президент США Джо Байден до сих пор отказывался предоставить Украине ATACMS, способную проникать вглубь территории России.

"Причиной, по которой мы не даем им это оружие, является разногласия по нанесению ударов по целям в Крыму", - заявил представитель Конгресса.

Военный атташе Украины в Вашингтоне генерал-майор Борис Кременецкий заявил в четверг, что Россия преимущественно использует предоставленные Ираном беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру. Он добавил, что Украина использует системы ПВО для смягчения угрозы, но также стремится атаковать объекты, с которых летают и управляются беспилотники.

"Мы ищем ракеты большой дальности для HIMARS. Нам нужно поразить несколько целей на оккупированной украинской территории", - заявил атташе.

Официальные лица США утверждают, что ракеты большей дальности не нужны для нынешней войны Украины, и считают, что Москва увидит в этом эскалацию, когда высшее руководство России подняло вопрос об использовании ядерного арсенала страны.

Lockheed Martin в настоящее время производит около 400 ракет ATACMS в год и, по словам людей, знакомых с производством ракет, может увеличить производство до 500. Большинство ракет производится для зарубежных военных продаж. Тайвань, например, намерена получить десятки ATACMS.

"ATACMS позволит украинцам сделать Крым непригодным для российского Черноморского флота, а также для российских ВВС и логистики в Крыму. Это станет важным шагом на пути освобождения Крыма", - сказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес

ATACMS

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения точечных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, составы, расположенные в глубине обороны противника.

Для запуска ракеты используется модернизированная пусковая установка РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток. Комплекс имеет ракету MGM-140B, которая представляет собой оперативно тактическую ракету с увеличенной до 300 км дальностью полета.