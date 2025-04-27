Україна продовжує отримувати боєприпаси від Чехії: скільки надійшло цього року

Міністр оборони Яна Чернохова розповіла, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів триває. За її даними, до кінця квітня в Україну буде доставлено 400 000 одиниць великокаліберних боєприпасів

Наразі Чехія інвестувала в цю ініціативу 1 мільярд чеських крон.

"Я не дам більше інформації, тому що військова розвідка - це відомство, яке має деякі режимні питання, про які я не буду говорити публічно", - сказала міністр.

За даними видання, завдяки чеській ініціативі щодо боєприпасів артилерійська перевага Росії скоротилася на 500 відсотків.