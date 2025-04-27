Україна продовжує отримувати боєприпаси від Чехії: скільки надійшло цього року

Чехія продовжує підтримку України постачанням боєприпасів у межах ініціативи, розпочатої минулого року. Тільки цього року Україна отримала майже 400 тисяч великокаліберних снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.
Міністр оборони Яна Чернохова розповіла, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів триває. За її даними, до кінця квітня в Україну буде доставлено 400 000 одиниць великокаліберних боєприпасів
Наразі Чехія інвестувала в цю ініціативу 1 мільярд чеських крон.
"Я не дам більше інформації, тому що військова розвідка - це відомство, яке має деякі режимні питання, про які я не буду говорити публічно", - сказала міністр.
За даними видання, завдяки чеській ініціативі щодо боєприпасів артилерійська перевага Росії скоротилася на 500 відсотків.
Нагадаємо, минулого року президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила 800 тисяч снарядів, які можна придбати для України. Глава держави уточнював, що снаряди можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.
Вже у червні 2024 року Чехія повідомила, що до України прибула перша партії артилерійських снарядів, закуплених за її ініціативою.
Загалом нещодавно стало відомо, що Чехія в рамках своєї ініціативи цьогоріч зможе надати Україні стільки ж боєприпасів, як і у 2024 році, а саме 1,5 млн одиниць.
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