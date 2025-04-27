Украина продолжает получать боеприпасы от Чехии: сколько поступило в этом году

Чехия продолжает поддержку Украины поставками боеприпасов в рамках инициативы, начатой в прошлом году. Только в этом году Украина получила почти 400 тысяч крупнокалиберных снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.
Министр обороны Яна Чернохова рассказала, что чешская инициатива по поставкам боеприпасов продолжается. По ее данным, до конца апреля в Украину будет доставлено 400 000 единиц крупнокалиберных боеприпасов
Сейчас Чехия инвестировала в эту инициативу 1 миллиард чешских крон.
"Я не дам больше информации, потому что военная разведка - это ведомство, которое имеет некоторые режимные вопросы, о которых я не буду говорить публично", - сказала министр.
По данным издания, благодаря чешской инициативе по боеприпасам артиллерийское преимущество России сократилось на 500 процентов.
Напомним, в прошлом году президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого требуется финансирование.
Уже в июне 2024 года Чехия сообщила, что в Украину прибыла первая партии артиллерийских снарядов, закупленных по ее инициативе.
В общем недавно стало известно, что Чехия в рамках своей инициативы в этом году сможет предоставить Украине столько же боеприпасов, как и в 2024 году, а именно 1,5 млн единиц.
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