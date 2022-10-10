Україна припиняє експорт електроенергії через ракетні обстріли

"Сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що електроенергія, яку Україна експортувала після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми.

"І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти вдарили ракетами по об’єктах енергетичної інфраструктури в 11 областях України і у Києві.

Яка ситуація в постраждалих внаслідок обстрілу областях України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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