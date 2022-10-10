Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за ракетных обстрелов

"Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что электроэнергия, которую Украина экспортировала после синхронизации в ЕС, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы.

"И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, что сегодня оккупанты ударили ракетами по объектам энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и в Киеве.

Какая ситуация в пострадавших в результате обстрела областях Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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