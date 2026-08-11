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Україна припинила повідомляти, скільки ракет Росія запускає під час атак, - Bloomberg

15:35 11.08.2026 Вт
2 хв
Що передувало такому рішенню Повітряних Сил?
aimg Валерій Ульяненко
Україна припинила повідомляти, скільки ракет Росія запускає під час атак, - Bloomberg Фото: російські ракети Х-101 (росЗМІ)
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Повітряні сили ЗСУ змінили формат щоденних зведень і припинили оприлюднювати дані про кількість ракет, які Росія випускає під час повітряних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, зміна формату публічних звітів є вимушеним заходом безпеки у відповідь на тактику російських ударів.

Зокрема, під час однієї з останніх нічних атак Сили ППО відзвітували про знищення 98 із 120 ворожих безпілотників, проте інформацію щодо кількості випущених ракет наводити не стали.

Це сталося невдовзі після того, як українські військові припинили публікувати дані про перехоплення балістичних ракет. Раніше під час одного з обстрілів Україні не вдалося збити жоден із 28 випущених балістичних снарядів.

Зміна підходу до висвітлення атак відбувається на тлі виснаження запасів засобів протиповітряної оборони.

Україна намагається отримати більше ракет-перехоплювачів від союзників, оскільки останніми тижнями їй дедалі складніше захищатися від посилених російських повітряних атак.

Нагадаємо, європейські країни вичерпують запаси ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Україні доводиться боротися за кожну ракету для захисту неба.

Раніше президент України розкритикував бюрократичні затримки з оформленням ліцензій на виробництво ракет, які він просив надати ще на початку повномасштабної війни.

Зазначимо, американські виробники Patriot не поспішають передавати Україні технології виробництва ракет, побоюючись конкуренції з боку Києва.

РБК-Україна також писало, що міністр оборони Британії закликав союзників посилити українську ППО до зими.

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Україна ППО Повітряні сили України Війна в Україні Ракети
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