Європі бракує ракет для Patriot: Україна змушена боротися за кожен перехоплювач
Країни Європи опинилися на межі своїх можливостей щодо постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Україні доводиться виборювати кожну ракету для захисту неба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Німеччина вже передала Україні комплекси Patriot та ракети до них, однак наразі Берлін змушений зважати на власні оборонні потреби та вимоги НАТО. Європейські держави постали перед вибором: передавати обмежені сили Україні чи залишати їх для власного захисту.
"Ми справді досягаємо тут межі наших можливостей. Ми також маємо забезпечувати власний захист", - заявив бригадний генерал Юрген Шредль, високопоставлений представник Міноборони Німеччини, після саміту НАТО в Анкарі.
За даними видання, Берлін та столиці Північної Європи закликають оцінити додаткову допомогу від партнерів, які мають запаси. Це посилює тиск на Польщу, Іспанію та Грецію. Найбільший дефіцит спостерігається серед ракет PAC-3 та PAC-2.
Країни, розташовані ближче до кордонів РФ, дедалі менше готові віддавати свої системи ППО, тому увага союзників зміщується до держав Південної Європи.
Залежність від США та позиція Трампа
Головним виробником перехоплювачів PAC-3 залишаються США. Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом минулого місяця саме ракети для Patriot були ключовою темою перемовин.
Спочатку Трамп припускав можливість виробництва перехоплювачів в Україні за ліцензією, проте згодом заявив, що "небезпечно віддавати Києву таку технологію".
На тлі повідомлень про виснаження американських арсеналів через війну з Іраном очільник Білого дому наголосив, що США "також потребують ракет" і мають спершу відновити власні запаси.
Україна також уклала угоду на отримання перехоплювачів PAC-2 німецького виробництва, але їхні поставки очікуються не раніше наступного року.
Боротьба за кожну ракету
Складність ситуації підтверджують і в українському дипломатичному відомстві. В.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україні стає все важче купувати, обмінювати чи отримувати доступні снаряди ППО.
Він наголосив, що держава фактично "бореться за кожну з них".
Нагадаємо, президент України розкритикував бюрократичні затримки з оформленням ліцензій, які він просив ще на початку повномасштабної війни.
Зазначимо, американські виробники Patriot не поспішають передавати Україні технології їхнього виробництва, побоюючись, що Київ зможе випускати ракети швидше та дешевше за США.
Крім того, міністр оборони Британії закликав союзників посилити ППО України до початку зими, коли навантаження на систему може зрости.