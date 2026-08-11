Украина перестала сообщать, сколько ракет Россия запускает во время атак, - Bloomberg

Воздушные силы ВСУ изменили формат ежедневных сводок и прекратили обнародовать данные о количестве ракет, выпускаемых Россией во время воздушных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников издания, изменение формата публичных отчетов является вынужденной мерой безопасности в ответ на тактику российских ударов.

В частности, во время одной из последних ночных атак Силы ПВО отчитались об уничтожении 98 из 120 вражеских беспилотников, однако информацию о количестве выпущенных ракет наводить не стали.

Это произошло вскоре после того, как украинские военные перестали публиковать данные о перехвате баллистических ракет. Ранее во время одного из обстрелов Украине не удалось сбить ни один из 28 выпущенных баллистических снарядов.

Изменение подхода к освещению атак происходит на фоне истощения запасов средств противовоздушной обороны.

Украина пытается получить больше ракет-перехватчиков от союзников, поскольку в последние недели ей все сложнее защищаться от усиленных российских воздушных атак.

Напомним, европейские страны исчерпывают запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot. Украине приходится бороться за каждую ракету для защиты неба.

Ранее президент Украины подверг критике бюрократические задержки с оформлением лицензий на производство ракет, которые он просил предоставить еще в начале полномасштабной войны.