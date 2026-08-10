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Виробники Patriot не хочуть передавати Україні ліцензії: The Atlantic дізналося про реальну причину

00:39 10.08.2026 Пн
2 хв
Чому виробники Patriot побоюються України?
aimg Едуард Ткач
Виробники Patriot не хочуть передавати Україні ліцензії: The Atlantic дізналося про реальну причину Фото: офіційні причини відрізняються від справжньої (Getty Images)
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Американські виробники Patriot не хочуть передавати Україні ліцензії, щоб країна робила ракети-перехоплювачі. Вони побоюються, що Київ зможе робити їх швидше і дешевше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.

Як пише видання, один із республіканських чиновників у Капітолії, який підтримує передачу ліцензій, розповів, у чому справжня причина затримки в цьому питанні.

Президент України Володимир Зеленський 8 серпня дав зрозуміти, що головною причиною затримки на цей момент є бюрократія та "паперова тяганина".

Тим часом джерело The Atlantic каже, що американські компанії Raytheon і Lookheed, які виробляють Patriot, " пояснюватимуть свої побоювання ризиком крадіжки інтелектуальної власності та передачі технологій".

Однак чиновник додав, що справжня причина криється в побоюваннях компаній, що Україна знайде спосіб удосконалити Patriot, після чого налагодить масове виробництво і робитиме ракети значно швидше та дешевше, ніж США.

Що передувало

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп натякнув, що Україні можуть бути передані ліцензії для виробництва ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

Однак невдовзі у ЗМІ пішла інформація, що Трамп уже сумнівається у цьому. Ще трохи пізніше він публічно заявив, що передачі взагалі може не бути.

Крім того, днями журналісти зазначили, що Україна потребує ракет до Patriot, у зв'язку з чим запитали у Трампа, чи передадуть США ще партію допомоги Києву. Однак він у відповідь сказав, що Америці теж потрібні ці ракети.

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