Виробники Patriot не хочуть передавати Україні ліцензії: The Atlantic дізналося про реальну причину

Американські виробники Patriot не хочуть передавати Україні ліцензії, щоб країна робила ракети-перехоплювачі. Вони побоюються, що Київ зможе робити їх швидше і дешевше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic .

Як пише видання, один із республіканських чиновників у Капітолії, який підтримує передачу ліцензій, розповів, у чому справжня причина затримки в цьому питанні.

Президент України Володимир Зеленський 8 серпня дав зрозуміти, що головною причиною затримки на цей момент є бюрократія та "паперова тяганина".

Тим часом джерело The Atlantic каже, що американські компанії Raytheon і Lookheed, які виробляють Patriot, " пояснюватимуть свої побоювання ризиком крадіжки інтелектуальної власності та передачі технологій".

Однак чиновник додав, що справжня причина криється в побоюваннях компаній, що Україна знайде спосіб удосконалити Patriot, після чого налагодить масове виробництво і робитиме ракети значно швидше та дешевше, ніж США.