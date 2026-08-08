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"Займаємось папірцями, а летить реальна ракета": Зеленський про ліцензії на Patriot

18:20 08.08.2026 Сб
2 хв
Ці ліцензії Україна просила ще чотири роки тому
aimg Валерія Абабіна
"Займаємось папірцями, а летить реальна ракета": Зеленський про ліцензії на Patriot Фото: Президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Бюрократія стала серйозною перепоною у питанні ліцензій на виробництво Patriot. За словами президента, якби Україна отримала їх чотири роки тому, то вже забезпечувала б цими системами і себе, і Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на пресконференції в Сербії.

За словами Зеленського, він просив ліцензії на Patriot ще в перший рік війни - зокрема, звертався до тодішнього президента США Джо Байдена.

Аналогічні прохання про ліцензії лунали і до європейських партнерів, чиє озброєння Україна почала використовувати у перший та другий роки війни.

Президент пояснив, що у партнерів дуже мале виробництво, а деякі проблеми досі не вирішені.

Наразі, за словами Зеленського, вдалося домовитися з президентом США Дональдом Трампом про надання ліцензій. Втім, президент наголосив, що цей крок варто було зробити значно раніше.

"Уявіть, якщо б ми їх отримали чотири роки тому. Ми би вже всім робили Patriot. І вже б Європа, та, яка хоче й хотіла б мати Patriot, антибалістичні системи й ракети, вже все б мала. Я в цьому абсолютно впевнений", - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що поки триває оформлення документів, під російськими ударами гинуть люди.

"А зараз ми займаємось папірцями. А летить не папірець, не паперова ракета, а реальна ракета, яка вбиває людей", - наголосив Зеленський.

Він додав, що питання ліцензій довго вирішується не лише зі США, а й з європейськими партнерами.

Нагадаємо, наприкінці липня під час зустрічі із Зеленським у Вашингтоні Трамп заявляв про готовність дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі Patriot за ліцензією.

Втім, за кілька днів він уточнив, що остаточного рішення немає, і США мають "дуже обережно ставитися до передачі секретів цієї зброї".

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Володимир Зеленський Зброя з США Війна в Україні
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