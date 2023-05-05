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Україна припинила дію двох угод з Білоруссю

Фото: Кабмін України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 5 травня, Україна припинила дію двох угод з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Припинено дію Угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі ветеринарної медицини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона була підписана 01.08.2002 у м. Мозирі (Білорусь).

Також було припинено дію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин.

Цей документ був підписаний 07.10.2013 у м. Мінську.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 квітня, Україна припинила дію двох угод з Росією та однієї з Білоруссю.

Раніше повідомлялось, що у п'ятницю, 17 березня, Україна припинила дію угоди з РФ щодо обслуговування стратегічних ракетних комплексів.

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