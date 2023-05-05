Україна припинила дію двох угод з Білоруссю

"Припинено дію Угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі ветеринарної медицини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона була підписана 01.08.2002 у м. Мозирі (Білорусь).

Також було припинено дію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин.

Цей документ був підписаний 07.10.2013 у м. Мінську.