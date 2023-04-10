Україна припинила дію двох угод з РФ та однієї з Білоруссю

В понеділок, 10 квітня, Україна припинила дію двох угод з Росією та однієї з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Україна припинила дію Угоди між кабінетом міністрів України та урядом РФ про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та РФ. Це сприятиме посиленню державного контролю в'їзду та перебування в Україні громадян РФ в умовах загроз національній безпеці України. Це підтримали 283 народних депутатів України.

Також Верховна рада України підтримала вихід з Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів. За словами Мельничука, вихід з Угоди зумовлений тим, що застосування Україною положень Угоди є вкрай ускладненим внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України, проведення Росією бойових дій, тимчасової окупації частини території України та знищення транспортної інфраструктури України окупантами. За це проголосували 288 народних обранців.

"Верховна рада України прийняла в цілому урядовий проект закону про припинення дії Угоди між кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації та Протоколу між кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації", - йдеться у повідомленні.

Мельничук пояснив, що цей законопроект був ухвалений у зв’язку з докорінною зміною обставин та в рамках подальшої міжнародної ізоляції Республіки Білорусь у зв’язку з її активною підтримкою агресії РФ. Це також підтримали 288 депутатів.