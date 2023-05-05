Украина прекратила действие двух соглашений с Беларусью

"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарной медицины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она была подписана 01.08.2002 г. в Мозыре (Беларусь).

Также было прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

Этот документ был подписан 07.10.2013 г. в Минске.