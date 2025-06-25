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Україна у пріоритеті для Європи, ми можемо в них повчитися, - Каллас

Середа 25 червня 2025 01:25
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Україна у пріоритеті для Європи, ми можемо в них повчитися, - Каллас Фото: глава європейської дипломатії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Україна є для Європи головним пріоритетом, тому європейські країни зобов'язуються допомагати Києву захищатися від російської агресії.

Про це на полях саміту НАТО в Гаазі сказала глава європейської дипломатії Кая Каллас, передає РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для DW.

"Для Європи Україна - наш головний пріоритет. І тому ми зобов'язуємося допомагати Україні. Ми маємо намір чинити більший тиск на Росію, щоб вони теж захотіли миру", - сказала Каллас.

Вона додала, що на саміті Євросоюзу 26-27 червня лідери країн ЄС збираються затвердити документ щодо прогресу України на шляху до членства в блоці. Як зазначила Каллас, європейці мають показати українцям, що Європа є їхньою родиною.

Окремо Верховна представниця ЄС сказала, що союзники в Європі багато чим допомогли Україні для нарощування виробництва зброї. Вони, зокрема, надали фінансові ресурси, працюють над правилами закупівель і регуляторними нормами та взаємодіють з оборонною промисловістю України.

"Вони - дуже інноваційні. І, знаєте, ми можемо багато чого в них навчитися. Зокрема, коли йдеться про економічність", - додала вона.

Саміт НАТО в Гаазі

Перший день саміту НАТО стартував у Гаазі 24 червня. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком Північноатлантичного Альянсу Марком Рютте, який анонсував, що буде ухвалено декларацію з "важливими формулюваннями" щодо підтримки України.

Також окремо Рютте похвалив президента США Дональда Трампа, сказавши, що той зрушив війну в Україні з мертвої точки, коли почав діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на полях саміту закликав Європу випередити Росію у сфері обороноздатності.

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