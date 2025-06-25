Украина в приоритете для Европы, мы можем у них поучиться, - Каллас

Об этом на полях саммита НАТО в Гааге сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для DW .

"Для Европы Украина - наш главный приоритет. И поэтому мы обязуемся помогать Украине. Мы намерены оказывать большее давление на Россию, чтобы они тоже захотели мира", - сказала Каллас.

Она добавила, что на саммите Евросоюза 26-27 июня лидеры стран ЕС собираются утвердить документ о прогрессе Украины на пути к членству в блоке. Как отметила Каллас, европейцы должны показать украинцам, что Европа является их семьей.

Отдельно Верховный представитель ЕС сказала, что союзники в Европе многим помогли Украине для наращивания производства оружия. Они, в частности, предоставили финансовые ресурсы, работают над правилами закупок и регуляторными нормами и взаимодействует с оборонной промышленностью Украины.

"Они - очень инновационны. И, знаете, мы можем многому у них научиться. В частности, когда речь идет об экономичности", - добавила она.