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"Ми будуємо міст до НАТО": Рютте про майбутнє України в Альянсі

Вівторок 24 червня 2025 15:00
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"Ми будуємо міст до НАТО": Рютте про майбутнє України в Альянсі Фото: генсекретар НАТО Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У остаточній декларації саміту НАТО в Гаазі будуть "важливі формулювання" щодо України, її підтримки, в тому числі й фінансову. Однак наразі зміст декларації не розкриватимуть.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генсекретар Альянсу Марк Рютте під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі.

За його словами, наближається важливий саміт, "в тому числі важливі рішення щодо України, які дійсно спираються на Вашингтон, де проходив минулорічний саміт".

"Перед початком саміту, де будуть ухвалені важливі рішення щодо України, варто зазначити, що він базується на результатах минулорічного саміту у Вашингтоні, де було визначено незворотний шлях України до НАТО. Ми зараз будуємо цей міст", - сказав Рютте.

Він також нагадав, що про те, що європейські та канадські союзники пообіцяли виділити понад 35 мільярдів євро на підтримку України. Він вважає, що "можна сміливо припустити, що за весь рік буде більша, ніж минулого року".

"Звичайно, я не можу нічого розголошувати про декларацію саміту, але ми можемо з упевненістю припустити, що в декларації саміту буде важлива мова про Україну і про підтримку України, в тому числі й фінансову, в майбутньому", - заявив генсек НАТО.

Саміт НАТО

Нагадаємо, 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди) відбудеться саміт країн НАТО. У рамках саміту також пройде засідання Ради Україна-НАТО.

Нагадаємо, раніше Bloomberg ознайомилося з проектом підсумкового документа саміту НАТО в Гаазі.

Видання звернуло увагу, що в документі не буде обіцянки прийняти Україну в Альянс. Останні два роки в підсумкових заявах самітів НАТО членство України називали невідворотним.

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