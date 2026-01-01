Україна приєдналася до роумінгу ЄС: що зміниться для абонентів уже сьогодні

Україна офіційно приєднується до роумінгової зони ЄС

Ідеться про історичне рішення, яке офіційно інтегрує Україну в єдиний роумінговий простір ЄС і забезпечить безперешкодний мобільний зв'язок під час перетину кордонів без додаткових витрат. Це стане можливим завдяки приєднанню України до загальноєвропейської зони Roam Like at Home ("Роумінг як вдома").

Україна стане першою країною, що не входить до ЄС і Європейської економічної зони, на яку буде поширено такий режим. У Києві та Брюсселі це розглядають як значущий етап цифрового та економічного зближення України та Євросоюзу.

Які зміни очікують на користувачів

Згідно з новими правилами:

українці в країнах ЄС зможуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом за своїми внутрішніми тарифами, без плати за роумінг

громадяни ЄС в Україні отримають аналогічні умови і зможуть використовувати свої тарифні плани без додаткових зборів

умови будуть однаковими в усіх 27 країнах ЄС

якість і швидкість зв'язку за кордоном мають відповідати домашнім стандартам, а доступ до екстрених служб залишиться безоплатним у всій зоні дії угоди.

Як пояснюють у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), раніше при виїзді за кордон абоненту необхідно було окремо підключати платний роумінг, а тарифи відрізнялися залежно від країни перебування. З 1 січня 2026 року роумінг буде включено в більшість тарифних пакетів за замовчуванням.

При цьому для голосового спілкування і SMS умови будуть еквівалентні домашнім. Відмінності можливі тільки щодо мобільного інтернету: у разі безлімітних тарифів мобільні оператори зможуть застосовувати принцип fair use - обмежувати обсяг інтернет-трафіку в роумінгу за формулою ЄС, щоб запобігти постійному використанню безліміту за кордоном.

Однак обсяг наданих гігабайтів, як зазначають у НКЕК, буде достатнім для повноцінного користування зв'язком.

По суті, створюється єдиний телекомунікаційний "цифровий міст" між Україною та ЄС, який спростить спілкування для родин, мандрівників, студентів та трудових мігрантів.

Політико-правова основа рішення

Інтеграція України в роумінговий простір ЄС стала результатом низки послідовних рішень.

У червні 2025 року Європейська комісія офіційно запропонувала включити Україну до зони роумінгу ЄС з 1 січня 2026 року за умови виконання технічних та регуляторних вимог.

14 липня 2025 року Рада Європейського союзу ухвалила рішення про приєднання України до режиму Roam Like at Home з 2026 року.

Протягом 2025 року Україна ухвалила ключові реформи у сфері телекомунікацій, привівши національне законодавство у відповідність до норм ЄС у сфері роумінгу.

Раніше, з 2022 року, між українськими та європейськими операторами діяла угода про пільговий роумінг, яка суттєво знижувала вартість зв'язку для українців у ЄС.

Українці, які постійно перебувають у ЄС

Нововведення поширюватимуться як на тимчасові поїздки, так і на українців, які проживають у країнах ЄС на підставі тимчасового захисту і продовжують користуватися українськими SIM-картами.

За даними НКЕК, на території Євросоюзу наразі перебуває близько 3 млн українських SIM-карток, з яких понад 1 млн активно використовуються. У регуляторі підкреслюють, що збереження стабільного зв'язку з громадянами за кордоном залишається пріоритетом для України.

Регіональний контекст

Розширення роумінгового простору ЄС не обмежується Україною. З 1 січня 2026 року до зони Roam Like at Home також планує приєднатися Молдова, що забезпечить аналогічні умови для молдовських і європейських абонентів.

У Брюсселі зазначають, що такі рішення є частиною ширшої стратегії з поглиблення економічних, цифрових зв'язків ЄС із державами-партнерами, а також спрямовані на зниження бар'єрів для пересування та комунікації.

В уряді України рішення називають знаковим досягненням на шляху цифрової та європейської інтеграції, яке принесе практичну користь мільйонам громадян, які проживають, працюють або навчаються в країнах ЄС.

Чи призведе роумінг ЄС до зростання тарифів в Україні

У НКЕК наголошують, що впровадження режиму "Roam Like at Home" не стане чинником зростання тарифів на мобільний зв'язок усередині країни. За словами очільниці НКЕК Лілії Мальон, цінова політика операторів формується насамперед під впливом витрат на підтримання та відновлення інфраструктури.

Мобільні оператори, зі свого боку, заявляють, що оновлення тарифних умов у рамках інтеграції в роумінговий простір ЄС не передбачає підвищення вартості послуг для абонентів.