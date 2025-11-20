Інформаційна ізоляція на ТОТ: РФ конфіскує супутникові антени і блокує зв'язок без паспорта

Росія створює інформаційну ізоляцію на тимчасово окупованих територіях України та перешкоджає доступу до українських і міжнародних джерел інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook .

Зокрема, представники окупаційної влади Донецької та Луганської областей підписали укази про заборону продажу, встановлення та використання телевізійного супутникового обладнання, яке може "ловити" українські телеканали.

До 1 листопада на ТОТ планувалось повністю конфіскувати незаконне, за їхнім розумінням, обладнання.

Окрім того, Кремль зобов’зав блокувати російські SIM-карти для цивільних осіб, які не прив’язали до них свої паспортні дані.

"Це рішення має на меті прискорити примусову "паспортизацію" та здійснити додатковий тиск на українців, які відмовляються від отримання російських паспортів", - ідеться в повідомленні ГУР.

У разі відмови від паспортизації мешканці ТОТ повністю втратять доступ до мобільного зв’язку.

"Бот-цензор"

Разом із цим окупанти зобов'язали авторів Telegram-каналів на тимчасово окупованих територіях, які мають понад 10 тисяч підписників, додавати спеціальний бот від "Роскомнадзора".

Він має права адміністратора та може редагувати і видаляти публікації, а також блокувати коментарі. Отже, будь-які повідомлення, що висвітлюють корупцію в окупаційних адміністраціях чи критикують російський уряд, можуть бути негайно видалені або змінені.

"Мета таких заходів - створити на тимчасово окупованих територіях інформаційну "бульбашку", де доступ до українських та міжнародних ресурсів заблоковано, а будь-яка непідконтрольна кремлю інформація одразу цензурується", - наголошують у ГУР.