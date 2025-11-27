ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

В Україні знайшли спосіб покращити зв'язок під час блекауту: що відомо

Україна, Четвер 27 листопада 2025 21:33
UA EN RU
В Україні знайшли спосіб покращити зв'язок під час блекауту: що відомо Фото: громади можуть офіційно підтримувати мобільний зв'язок (thedigital.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє громадам підключати свої генератори до базових станцій мобільного зв’язку та допомагати операторам утримувати мережу під час блекаутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Зміни передбачають три основні моделі співпраці операторів з місцевою владою:

  • під’єднання базових станцій до комунальних або приватних генераторів, які мають громади;

  • надання персоналу для заправки та запуску генераторів, якщо оператори не справляються своїми силами;

  • дозвіл операторам розміщувати свої генератори на комунальних об’єктах без зайвої бюрократії та передачі майна.

У результаті - оператори отримують логістичну підтримку під час масштабних блекаутів, а громади - стабільний зв’язок для мешканців та компенсацію своїх витрат на пальне, обслуговування і ремонт.

Той новий механізм має стати особливо важливим, оскільки операторам у разі масштабних відключень необхідно обслуговувати тисячі базових станцій одночасно - тепер громади зможуть допомогти у цьому.

Ініціатива є частиною проєкту "Генератор зв’язку", який залучає бізнес та громадян із генераторами до підтримки мобільного зв’язку у критичні моменти.

Подібні рішення допомагають забезпечити можливість виклику швидкої, зв’язку з рідними чи доступу до екстрених повідомлень навіть під час тривалих знеструмлень.

Нагадаємо, раніше Кабмін запустив координаційний штаб для забезпечення стабільного зв’язку на тлі постійних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Також в матеріалі РБК-Україна читайте про готовність енергетики до російських атак.

Читайте РБК-Україна в Google News
зв'язок Електроенергія
Новини
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає